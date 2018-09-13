Член ЦИК РФ Лихачев подтвердил свою отставку

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU -Член Центральной избирательной комиссии РФ Василий Лихачев подал документы об освобождении его с должности; при этом он опроверг, что мотивом ухода стало наличие каких-либо разногласий с главой ЦИК.

"Ухожу, да. Соответствующие документы я уже подал. Но мотив один - те задачи, которые передо мной ставили по организации голосования за рубежом, по координации с МИДом, Россотрудничеством, пограничными службами, Ростуризмом, по международной линии, я эти задачи, в принципе, выполнил", - сказал Лихачев "Интерфаксу" в четверг.

Он отметил, что "следующая федеральная избирательная кампания будет 2021-м году". "Поэтому я обратился на имя президента с просьбой использовать меня на других направлениях с учетом моего дипломатического, научного и политического опыта", - добавил Лихачев.

Он особо отметил, что в причинах его ухода из ЦИК РФ "нет никакого несогласия с главой ЦИК Эллой Памфиловой, как это пытаются представить в некоторых СМИ".

Лихачев напомнил, что был направлен в ЦИК РФ в 2016 году по президентской квоте.