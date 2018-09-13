Тренер из Нидерландов Мишель ван Райт запросил гражданство РФ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Тренер сборной России по рукопашному бою, голландец Мишель ван Райт подал ходатайство о получении российского гражданства.

"Недавно я уже получил вид на жительство, надеюсь, что президент Путин войдет в нашу ситуацию и поможет с оформлением российского паспорта", - заявил ван Райт.

Тренер женился на россиянке в 2014 году, позже они оформили опеку на двумя девочками. "Российский паспорт необходим мне не только для успешной и продуктивной работы, но и для окончания процедуры оформления полной опеки над нашими с Ольгой дочками", - сказал тренер.

Гражданство РФ ранее получили голливудский актер и мастер единоборств Стивен Сигал, боец смешанного стиля Джефф Монсон и профессиональный боксер Рой Джонс-младший. Сигал и ван Райт совместно работают над постановкой нового шоу.