В Кабардино-Балкарии фигурантки дела о взятках за прохождение ЕГЭ осуждены на 8 и 8,5 лет

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Кабардино-Балкарии вынес обвинительный приговор фигурантам уголовного дела о взятках при проведении Единого госэкзамена.

"Осуждены экс-руководитель центра ЕГЭ и бывшая сотрудница министерства образования и науки КБР. Первая приговорена к 8,5 годам реального лишения свободы, вторая - к восьми годам заключения. Для отбывания наказания им назначена колония общего режима", - сообщила агентству "Интерфакс" старший помощник прокурора Нальчика Фатима Крымшокалова.

Она уточнила, что приговор пока не вступил в силу и уже обжалован осужденными. "Сторона обвинения считает решение суда законным и обоснованным", - добавила Крымшокалова.

По ее словам, на скамье подсудимых также оказалась бывший бухгалтер этого же центра ЕГЭ. "Женщина осуждена к одному году и четырем месяцам ограничения свободы и освобождена от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", - сказала старший помощник прокурора.

Она также сообщила, что в 2015 году приговором Нальчикского городского суда завхоз центра ЕГЭ получил шесть с половиной лет условного лишения свободы. "Он в ходе предварительного следствия заключил с прокурором КБР досудебное соглашение о сотрудничестве и изобличил виновных лиц в совершении указанных преступлений", - пояснила Крымшокалова.

По данным следствия, в мае 2013 года руководитель республиканского Центра ЕГЭ в Кабардино-Балкарии создала организованную преступную группу и получала взятки от родственников участников ЕГЭ. За минимальные баллы - по 30 тысяч рублей за один экзамен, а за высокие баллы - 80 тысяч рублей.

В июне 2013 года сотрудники УФСБ РФ по КБР задержали с поличным заведующего сектором хозобеспечения республиканского Центра ЕГЭ при передаче бланков экзаменационных работ преподавателю вуза. При обысках у обвиняемых было обнаружено более 1,2 млн рублей.