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В уфимской пятиэтажке произошел взрыв газа

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Один человек госпитализирован в результате взрыва газовоздушной смеси в одной из квартир в пятиэтажном доме в Уфе, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по Башкирии в субботу.

Сообщение о задымлении в доме по улице Черниковской поступило в 18:40 по Москве. Прибывшие пожарные установили, что на кухне в двухкомнатной квартире на пятом этаже произошел взрыв газа.

"В результате пострадал один человек - взрослый мужчина. Он доставлен в больницу", - сказал собеседник агентства.

В комнате повреждено остекление оконной рамы. Соседние квартиры не пострадали. Целостность здания жилого дома не нарушена. На месте происшествия проводятся аварийно-восстановительные работы. В них задействованы 11 единиц техники и 26 человек.

Причина случившегося устанавливается.

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