МЧС предупредило о непогоде в Подмосковье

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Подмосковье в воскресенье, сообщили в субботу "Интерфаксу" в областном главке МЧС.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" При прохождении фронтальной зоны с запада на восток, по Московской области утром и днем 16 сентября ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза, усиление ветра с порывами 12-17 м/с", - сказал сотрудник пресс-службы.

Главное управление МЧС России по Московской области рекомендует закрыть форточки, поставить автомобиль в гараж, находясь на улице избегать деревьев, укрываться от ветра в помещении.