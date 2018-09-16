Вулкан Пик Сарычева на Средних Курилах выбросил пепел на высоту до 4 км

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Вулкан Пик Сарычева на о.Матуа (Средние Курилы Сахалинской области) в субботу днем выбросил столб пепла высотой до 3-4 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

"Это событие на вулкане произошло в четверг днем по местному времени. Облако пепла дрейфовало к северо-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

В KVERT отмечают, что спутниковые данные показали тепловую аномалию над вулканом 8 и 11-12 сентября, в остальные дни вулкан был закрыт облаками.

Матуа - необитаемый остров .

Вулкан Пик Сарычева (1446 м над уровнем моря) является одним из самых активных действующих вулканов Курильской островной гряды. В историческое время (с 1760 по настоящее время) на нем зафиксировано не менее 10 извержений.

По данным сахалинских вулканологов, последнее, одно из самых сильных исторических извержений вулкана, произошло 11-19 июня 2009 года. Пепловые выбросы Пика Сарычева тогда достигали в высоту 8-16 км, а шлейф вулканического пепла простирался в западном и северо-западном направлениях на 1,5 тыс. км, в восточном и юго-восточном - более чем на 3 тыс. км.

Тогда впервые за исторический период были зарегистрированы пеплопады на острове Сахалин и даже в Хабаровском крае. Поступление большого количества пирокластического материала в прибрежную акваторию привело к увеличению площади острова Матуа на 1,1 кв. км кв. (2,09 %).