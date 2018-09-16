Тела обоих пропавших рыбаков обнаружены на Камчатке

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Обнаружено тело второго из двух пропавших рыбаков, чья лодка перевернулась в акватории бухты Авачинского залива, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в воскресенье в управлении МВД России по Камчатскому краю.

"Тело мужчины 1969 г.р. обнаружено на берегу бухты Большая Саранная", - сказал представитель полиции.

Инцидент произошел в ночь на пятницу в 40 км от Петропавловска-Камчатского. Лодка с тремя рыбаками на борту перевернулась в бухте Саранная. Только одному из мужчин удалось выбраться на берег.

Поиски пропавших вели спасатели, полицейские, добровольцы.