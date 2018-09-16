В Туле скончался конструктор высокоточных ракетных комплексов Кузнецов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Туле на 80-м году жизни скончался главный конструктор по разработкам реактивных межвидовых высокоточных комплексов и зенитных управляемых ракет ПАО "Конструкторское бюро приборостроения" Владимир Кузнецов, сообщили "Интерфаксу" в дирекции предприятия.

"Владимир Маркович скончался 14 сентября на 80-м году жизни. Прощание с ним состоится 17 сентября в Большом зале Всехсвятского кафедрального собора в Туле.Похороны состоятся на Почетной аллее первого (Смоленского) кладбища", - сказал собеседник агентства.

Кузнецов является Лауреатом Ленинской премии, премии Правительства РФ, кавалером орденов Дружбы народов и Почета.

ПАО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г.Шипунова" (входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") - одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности РФ, занимается разработкой скорострельных пушек, систем ПВО ближнего радиуса действия и других видов вооружений.