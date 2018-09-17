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Житель Кузбасса поссорился с бывшей женой и выкопал для нее могилу на кладбище

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Судебные приставы обязали жителя Юргинского района (Кемеровской области) восстановить место на кладбище, которое он выкопал для бывшей супруги из-за ссоры, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по региону в понедельник.

По данным ведомства, мужчина поссорился со своей бывшей супругой, после чего решил ей отомстить, раскопав для нее могилу на кладбище. В качестве помощника он привлек сына от предыдущего брака.

"Вместе со своим сыном гражданин выкопал могилу на кладбище, поставил туда надгробный памятник с фотографией. Также гражданка рассказала, что мужчина поставил в подъезде дома, возле ее квартиры, крышку от гроба", - говорится в сообщении.

Вандалов обязали закопать могилу и убрать надгробие, а также выплатить женщине 10 тыс. рублей в виде моральной компенсации.

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Теги: Кузбасс
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