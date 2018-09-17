Представитель КПРФ станет сенатором от Подмосковья

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Интересы Московской области в Совете Федерации будет представлять депутат Госдумы от КПРФ Алексей Русских, сообщили "Интерфаксу" в правительстве региона.

"Алексей Русских будет представлять интересы Московской области в Совете Федерации. Решение об этом принято губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым", - сказал собеседник агентства, добавив, что назначение намечено на 20 сентября.

В 2016 году подмосковное правительство делегировало в Совет Федерации российского политического деятеля, депутата Госдумы третьего-шестого созыва, первого заместителя руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Юрия Липатова.

Алексей Русских - депутат Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов (фракция КПРФ); первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству.