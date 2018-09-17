Скончался единственный выживший в ДТП под Рыбинском

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Единственный выживший в результате столкновения внедорожника и легкового автомобиля на трассе Ярославль-Рыбинск скончался в больнице, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

"Выживший в результате ДТП скончался от полученных травм в больнице в Тутаеве", - сказал собеседник агентства.

Утром 16 сентября на 54-м км автодороги Ярославль-Рыбинск столкнулись Nissan X-Trail и Ford Fusion. В результате ДТП погибли на месте две женщины и трое мужчин. Еще один человек из внедорожника Nissan с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.