В Иркутске возбудили дела против экспортеров леса в Китай и Узбекистан

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Иркутская таможня в сентябре возбудила сразу несколько уголовных дел по результатам проверок фирм, экспортирующих леса в Китай и Узбекистан, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Одно дело возбуждено по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важного товара) в отношении индивидуального предпринимателя, продавшего в Узбекистан более 5,7 тыс. кубометров пиломатериалов на 75 млн рублей.

"Пиломатериал хвойных пород отличался низкой степенью обработки - был не строган, не лущен, не обтесан, не отшлифован. В качестве документов, подтверждающих сведения, заявленные в декларациях, были представлены фиктивные договоры купли-продажи на внутреннем рынке у нескольких фирм", - говорится в сообщении.

При этом, по данным таможни, сведения об одной из фирм-продавцов отсутствуют в базе данных ЕГРЮЛ, что заставляет предполагать незаконное происхождение древесины.

Еще три дела возбуждены по части 2 статьи 193 УК РФ (уклонение от репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ) по фактам невозвращения валютной выручки за поставленный в Узбекистан и Китай лес двумя фирмами из Иркутска.

"Одно из данных дел возбуждено в отношении директора ООО, которое в соответствии с внешнеэкономическим контрактом, заключенным с маньчжурской фирмой (КНР), экспортировало с начала 2016 по середину 2017 года пиломатериалы хвойных пород общей стоимостью более 146 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Два аналогичных дела возбуждены в отношении директора другой фирмы, поставлявшей пиломатериалы в Узбекистан, невозвращенная валютная выручка которой составила 181 млн рублей.