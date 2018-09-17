Правительство РФ определило случаи лишения УК права управления домами

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ определило случаи лишения управляющих компаний (УК) права управления. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Еще одна тема касается улучшения работы управляющих компаний в многоквартирных домах. Их задача - чтобы в квартирах всегда был свет, тепло, вода. В общем, чтобы все те услуги, за которые жильцы платят, предоставлялись", - сказал глава кабинета министров, открывая совещание с вице-премьерами в понедельник.

При этом в случае аварии УК обязаны обеспечить ее срочную ликвидацию, добавил Медведев.

В то же время он отметил, что бывают случаи, когда люди остаются без света или без тепла по вине самих управляющих компаний, хотя все эти услуги вовремя и в полном объеме жильцами оплачены. Премьер назвал такую практику абсолютно неприемлемой. Чтобы ее прекратить, правительство усиливает контроль: согласно подписанному постановлению, определен перечень нарушений, из-за которых компании будут лишаться права управления домом, в случае, если одна и та же проблема будет выявлена повторно в течение года.

"За всеми этими фактами жилищные инспекции должны следить очень внимательно. Ну, и конечно, следить за заключением договоров со всеми сервисными службами, которые обслуживают лифты, газовое оборудование, следить за своевременной оплатой услуг",- подчеркнул Медведев.

В свою очередь вице-премьер Виталий Мутко уточнил, что постановлением правительства выделяется перечень грубых нарушений лицензионных требований. Именно их повторное совершение и будет являться основанием для прекращения деятельности по управлению многоквартирными домами. К таким нарушениям отнесены ненадлежащее содержание систем внутреннего газового оборудования, ненадлежащая эксплуатация лифтов, наличие задолженностей перед ресурсоснабжающей организацией в течение двух месяцев, не проведение испытаний систем отопления. Также в перечень включены нарушения правил содержания имущества в многоквартирном доме и правил предоставления коммунальных услуг, повлекшие нанесение тяжелого вреда здоровью граждан.

Кроме того, по словам Мутко, с подписанием постановления происходит упорядочивание: министерство строительства наделяется полномочиями по управлению и организации работы жилищных инспекций субъектов РФ.

"Такие меры, надеюсь, позволят улучшить качество обслуживания многоквартирных жилых домов. И система лицензирования, которая сейчас идет, в значительной степени помогает нам улучшить качество обслуживания. Будем дальше работать в этом направлении", - заключил Мутко.

В ответ Медведев призвал членов правительства продолжать следить за ситуацией, потому что, несмотря на происходящие изменения, остается большое количество жалоб граждан.