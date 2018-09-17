Экс-главу Минстроя и Минэка Карелии арестовали по делу о мошенничестве

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Петрозаводский городской суд в понедельник удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего министра строительства и министра экономического развития Карелии Дмитрия Матвиеца сроком на один месяц 18 дней по делу о крупном мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

Согласно решению судьи, обвиняемый пробудет под арестом до 29 октября.

Матвиеца обвиняют в двух преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, особо крупном мошенничестве во время его работы на посту руководителя теплоснабжающей организации "Карелэнергоресурс".

Сотрудники Следственного управления МВД по Карелии установили, что руководство крупной ресурсоснабжающей организации совершило хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость.

По версии следствия, в налоговые декларации и бухгалтерские документы "Карелэнергоресурса" были внесены заведомо ложные сведения об оказании услуг по покупке тепла от коммерческого предприятия.

Однако, считает следствие, фактически их поставка осуществлялась организациями и индивидуальными предпринимателями, которые не являются плательщиками НДС в связи с упрощенной системой налогообложения. Действия Матвиеца нанесли государству ущерб на сумму более 3,5 млн. рублей.

Бывшего руководителя "Карелэнергоресурса" задержали 12 сентября, следственное управление возбудило в отношении него уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Как сообщалось, Матвиец приехал в Карелию из Санкт-Петербурга в 2013 году. Он возглавлял ресурсоснабжающую организацию "Карелэнергоресурс", которая занималась отоплением большинства районов республики.

Весной 2016 года его назначили на должность министра строительства, ЖКХ и энергетики. В сентябре 2017 года Матвиец стал министром экономического развития Карелии. В конце прошлого года он вернулся в Санкт-Петербург, где работал вице-президентом Торгово-промышленной палаты Ленобласти.