Ростовскому следователю смягчили приговор за миллион рублей взятки и дали условный срок

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Обвинительный приговор в отношении бывшего старшего следователя ГСУ УМВД России по Ростову-на-Дону Ольги Дюковой, обвинявшейся во взяточничестве, вступил в силу. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УФСБ России по региону.

"Был выявлен факт получения лейтенантом юстиции взятки в размере 1 миллиона рублей при посредничестве одного из ростовских адвокатов. Кроме того, в результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлена ее причастность к совершению служебного подлога", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Октябрьский районный суд признал Дюкову виновной по части 2 статьи 290, пункту "в" части 5 статьи 290, пункту "б" статьи 290 (Получение взятки) УК РФ и по части 1 статьи 292 "Служебный подлог" УК РФ. Ей было назначено наказание в виде 8 лет колонии общего режима, штрафа в размере 2 млн рублей и лишения специального звания. Позже наказание было изменено Ростовским областным судом.

"Ростовский областной суд, рассмотрев в порядке апелляции приговор районного суда, изменил только срок лишения свободы на 7 лет 7 месяцев, приняв решение считать его условным", - уточнил собеседник агентства.