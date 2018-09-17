Тульские следователи проверят сообщения о получении ребенком тяжелых увечий на карусели

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Следственные органы в Тульской области начали проверку по факту получения ребенком увечий на детской игровой площадке, сообщила "Интерфаксу" в понедельник представитель СУ СКР по региону Анна Киречеева.
"В ходе мониторинга средств массовой информации было установлено, что 1 сентября восьмилетнему мальчику отрезало пальцы рук на неисправной карусели в поселке Партизан Узловского района", - отметила Киречеева.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.