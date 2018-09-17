Депутат думы Красногорска Монсон проведет на местном стадионе поединок с Тимати Сильвией

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Боец ММА, депутат гордумы Красногорска Джефф Монсон проведет бой с Тимати Сильвией, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

"Впервые в Красногорске пройдет бой легендарных бойцов ММА. Незабываемое событие произойдет 22 сентября на стадионе Зоркий", - говорится в сообщении администрации в понедельник .

47-летний Монсон встретится с 42-летним экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Сильвией по правилам грэпплинга (разновидность боевого искусства, в котором победа определяется не применением технических, а использованием болевых и удушающих приемов).

Монсон и Сильвия встречались в 2006 году на турнире UFC. Тогда Сильвия победил единогласным решением судей. Он владел поясом UFC в 2003-04 и в 2006-07 годах.

Монсон 28 мая получил российское гражданство указом президента РФ Владимира Путина, а по итогам минувших выборов прошел в гордуму Красногорска. Весной он также открыл свою школу единоборств в Красногорске.