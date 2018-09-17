МЧС усилило группировку спасателей на месте крупного степного пожара в Оренбуржье

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - На помощь оренбургским пожарным, ликвидирующим крупное возгорание в районе нескольких сел на границе городских округов Медногорска и Кувандыка, направлены подкрепления из соседних регионов и два вертолета, сообщается на сайте ГУ МЧС по Оренбургской области.

"В Медногорск выдвинулись группировки ФГКУ "Волжский спасательный центр МЧС России" (64 человека, 9 единиц техники), Уфимского филиала РПСО МЧС России (30 человек, 5 единиц техники), а также группировка сил и средств от департамента по ЧС по Республике Казахстан (32 человека, 4 единицы техники)", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, по данным управления, в район ЧС вылетели два вертолёта Ми-8 из Владимирской и Нижегородской областей.

Отмечается, что администрация Кувандыкского городского округа, граничащего с Медногорским, также ввела режим ЧС.

По состоянию на 19:00 местного времени противопожарная авиация произвела восемь сбросов воды с Ми-8 (40 тонн), три сброса с Ил-76 (126 тонн).

Ранее сообщалось, что пожарные подразделения тушат крупное возгорание в степи близ сел, входящих в близлежащий городской округ Медногорска. В городе введен режим ЧС.

Региональное ГУ МЧС сообщало, что огонь от степного пожара перекинулся на дома и надворные постройки в селе Сарбаево (Кувандыкский городской округ Оренбургской области), в 15:30 по Москве в селе загорелось сено, два жилых дома и надворные постройки. В 16:10 по Москве пожар был локализован.

По оперативной информации ГУ МЧС по Оренбургской области, в настоящее время действуют четыре очага пожара: в районе населенных пунктов Рысаево, Сарбаево, Идельбаево, а также между Идельбаево и Медногорском.

В связи с возгоранием из двух сел "производится эвакуация жителей", так из села Сарбаево спасатели помогли уехать двоим жителям, остальные "выезжают на собственных автомобилях".

"Из Рысаево эвакуировано 11 человек (часть разместилась у родственников в Кувандыке и Медногорске, трое - в пункте временного размещения в городской больнице г. Медногорска)", - сообщали в МЧС.

Всего к ликвидации пожара привлечено 216 человек, 44 единицы техники, пожарный поезд, беспилотник.