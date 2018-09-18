Путин исключил Чемезова из состава набсовета Роскосмоса

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом от 18 сентября обновил состав наблюдательного совета госкорпорации "Роскосмос". Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
В его состав, в частности, включены помощник главы государства Андрей Белоусов, вице-премьер Юрий Борисов, министр экономического развития Максим Орешкин, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, министр транспорта Евгений Дитрих, глава Минкомсвязи Константин Носков. В документе отмечено, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин является членом набсовета по должности.
Одновременно президент прекратил полномочия нескольких членов набсовета, включая главу "Ростеха" Сергея Чемезова.