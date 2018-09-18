Археологи нашли на дне Волхова 100-летний пароход

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Подводные археологи нашли на дне реки Волхов в Новгородской области пароход, спущенный на воду в конце XIX или в начале XX веков. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Новгородской областной федерации подводной деятельности во вторник.

"Первоначально судно было обнаружено во время обзорной проверки русла реки гидролокатором. Потом находку подтвердили водолазы", - сказал собеседник.

Пароход находится в среднем течении Волхова на глубине около 15 метров.

"Это буксир водоизмещением в 60 тонн, построенный, вероятно, на верфях Санкт-Петербурга. Его длина составляет около 20 метров, ширина - около четырех. Такие буксиры мощностью в 150 лошадиных сил могли вести по Волхову по две баржи", - сообщили в Федерации подводной деятельности.

По предположению археологов, найденное ими судно является одним из трех буксиров новгородских речников, затонувших в августе 1941 года под бомбежками наступавших на Новгород частей вермахта.

"Известно, что на таких буксирах и баржах эвакуировались на север новгородцы, на них же вывозили музейные ценности, продукты и скот. Под бомбами в средине августа затонули три буксира - "Усердный", "Кострома" и "Самара", и мы думаем, что наш - один из них", - сказал собеседник.

Весной 2019 года археологи планируют еще раз обследовать буксир.

"Надеемся, что тогда же решится вопрос о подъеме судна со дна реки. В настоящее время это представляется возможным: деревянные надстройки парохода сгнили, но железный корпус хорошо сохранился", - добавил специалист.