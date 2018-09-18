Главные новости
В миреИзраиль возложил на Сирию вину за сбитый Ил-20СпортФутболисты "Спартака" Ещенко и Глушаков отстранены от тренировокВ РоссииТарасенко опередил Ищенко на выборах в Приморье  после обработки 100% бюллетеней
В России

Археологи нашли на дне Волхова 100-летний пароход

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Подводные археологи нашли на дне реки Волхов в Новгородской области пароход, спущенный на воду в конце XIX или в начале XX веков. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Новгородской областной федерации подводной деятельности во вторник.

"Первоначально судно было обнаружено во время обзорной проверки русла реки гидролокатором. Потом находку подтвердили водолазы", - сказал собеседник.

Пароход находится в среднем течении Волхова на глубине около 15 метров.

"Это буксир водоизмещением в 60 тонн, построенный, вероятно, на верфях Санкт-Петербурга. Его длина составляет около 20 метров, ширина - около четырех. Такие буксиры мощностью в 150 лошадиных сил могли вести по Волхову по две баржи", - сообщили в Федерации подводной деятельности.

По предположению археологов, найденное ими судно является одним из трех буксиров новгородских речников, затонувших в августе 1941 года под бомбежками наступавших на Новгород частей вермахта.

"Известно, что на таких буксирах и баржах эвакуировались на север новгородцы, на них же вывозили музейные ценности, продукты и скот. Под бомбами в средине августа затонули три буксира - "Усердный", "Кострома" и "Самара", и мы думаем, что наш - один из них", - сказал собеседник.

Весной 2019 года археологи планируют еще раз обследовать буксир.

"Надеемся, что тогда же решится вопрос о подъеме судна со дна реки. В настоящее время это представляется возможным: деревянные надстройки парохода сгнили, но железный корпус хорошо сохранился", - добавил специалист.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Новгородская область
В России
Путин объяснил гибель Ил-20 цепью трагических случайных обстоятельствПутин объяснил гибель Ил-20 цепью трагических случайных обстоятельств
Президент отказался сравнивать крушение самолета-разведчика со сбитым турками бомбардировщиком Су-24Подробнее
 В берлинской клинике "Шарите" назвали высокой вероятность отравления ВерзиловаВ берлинской клинике "Шарите" назвали высокой вероятность отравления Верзилова
Состояние участника Pussy Riot улучшилось, сейчас он вне опасности, заявили в клиникеПодробнее
 Минобороны РФ оставило за собой право на ответные действия против ИзраиляМинобороны РФ оставило за собой право на ответные действия против Израиля
Действия израильских военных, которые привели к гибели 15 россиян, расцениваются как враждебныеПодробнее
 Российский Ил-20 был сбит над Средиземным морем силами ПВО СирииРоссийский Ил-20 был сбит над Средиземным морем силами ПВО Сирии
В Минобороны РФ заявили, что его подставили под удар самолеты ИзраиляПодробнее
Тарасенко опередил Ищенко на выборах в Приморье на 1,5% после обработки 100% бюллетенейТарасенко опередил Ищенко на выборах в Приморье на 1,5% после обработки 100% бюллетеней
Тарасенко набрал 49,55% голосов, у Ищенко - 48,06%Подробнее
 Во Владивостоке на 13 участках отменены результаты выборов губернатора ПриморьяВо Владивостоке на 13 участках отменены результаты выборов губернатора Приморья
В результате кандидат от "Единой России" потерял около 500 голосовПодробнее
 Гендиректор и главный редактор Life.ru уволились из медиахолдинга News MediaГендиректор и главный редактор Life.ru уволились из медиахолдинга News Media
Основатель Telegram-канала Mash также объявил об уходе из своего проектаПодробнее
 Россия и Турция договорились не проводить военную операцию в ИдлибеРоссия и Турция договорились не проводить военную операцию в Идлибе
Сергей Шойгу заявил, что в ближайшее время с Дамаском будет согласован меморандум о стабилизации обстановки в этом регионе СирииПодробнее
 Дамба отстойника химзавода в Крыму оказалась частично разрушена со стороны УкраиныДамба отстойника химзавода в Крыму оказалась частично разрушена со стороны Украины
Сооружение необходимо, чтобы защищать содержимое отстойника от смешивания с соленой водойПодробнее
 Единороссы не поддержали кандидатуру Поклонской на пост главы думской комиссииЕдинороссы не поддержали кандидатуру Поклонской на пост главы думской комиссии
Пост главы комиссии по этике и контролю за доходами депутатов займет Отари АршбаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 сентября6 фото
17 сентября
Фотохроника 17 сентября
Тайфун "Мангхут" обрушился на страны Азии8 фото
17 сентября
Тайфун "Мангхут" обрушился на страны Азии
Лучшие фото недели10 фото
14 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреИзраиль возложил на Сирию вину за сбитый Ил-20СпортФутболисты "Спартака" Ещенко и Глушаков отстранены от тренировокВ РоссииТарасенко опередил Ищенко на выборах в Приморье  после обработки 100% бюллетенейВ РоссииВ берлинской клинике "Шарите" назвали высокой вероятность отравления ВерзиловаЭкономикаТрамп объявил о введении тарифов на китайские товары стоимостью на $200 млрдВ РоссииВо Владивостоке на 13 участках отменены результаты выборов губернатора Приморья

Украина выдвинула Сенцова на Нобелевскую премию мира

Сбитый Ил-20 собирал разведданные о беспилотниках боевиков в зоне деэскалации Идлиб

Археологи нашли на дне Волхова 100-летний пароход

Китай введет ответные пошлины на американские товары объемом $60 млрд

Завод "Русала" в Армении начал сокращение мощностей из-за американских санкций

Путин допустил, что "Турецкий поток" дойдет до Венгрии

АФК "Система" инвестировала в разработчика дисплеев дополненной реальности WayRay

Путин объяснил гибель Ил-20 цепью трагических случайных обстоятельств

Путин объяснил гибель Ил-20 цепью трагических случайных обстоятельствПрезидент отказался сравнивать крушение самолета-разведчика со сбитым турками бомбардировщиком Су-24 Подробнее

Арбитр матча "Зенит" – "Спартак" получил неуд за неназначенные пенальти

"Но с точки зрения профессиональной деятельности судья провел игру на хорошем уровне", - сказал глава департамента судейства Подробнее

Путин исключил Чемезова из состава набсовета Роскосмоса

Росстат заявил о снижении числа бедных в РФ в I полугодии до 20 млн человек

Британский истребитель-бомбардировщик кружил близ Латакии перед авиаударом Израиля

Немецкая полиция отпустит одного из подозреваемых в убийстве в Хемнице

Центр Москвы закроют для проезда на время марафона

"Нафтогаз" договорился с МВФ о повышении цен на газ для населения до 2020 года

Первые болиды "Формулы-1" доставлены в Сочи на Гран-при России

Депутаты Госдумы снизили себе штрафы за прогулы

В Израиле сообщили о планах Нетаньяху провести телефонные переговоры с Путиным

Walmart отзовет товары с советской символикой после критики в странах Балтии

Сбербанк не рассматривал конвертацию валютных депозитов в рубли в случае новых санкций

Сбербанк не рассматривал конвертацию валютных депозитов в рубли в случае новых санкцийГлава правления банка Герман Греф заявил, что о таком варианте не думали "даже в самых страшных сценариях" Подробнее

Угроза взрыва в здании Мосгордумы оказалась ложной

Глава комитета СФ по обороне возложил часть вины за гибель Ил-20 на французских военных

Орешкин предложил Путину инвестировать средства ФНБ за рубежом после достижения 7% ВВП

Лукашенко показали первую белорусскую скрипку ручной работы

Суд перенес пересмотр дела главы карельского "Мемориала" Дмитриева

Около 100 человек эвакуированы из здания Мосгордумы

Замглавы Сбербанка Чупина выведена из состава правления

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');