Ростуризм отверг обвинения в неэффективном использовании бюджетных средств в рамках ФЦП

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Ростуризм ответил на обвинение Счетной палаты РФ в неэффективном использовании бюджетных средств на развитие внутреннего и въездного туризма.

На прошлой неделе аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень заявил, что Ростуризм ненадлежащим образом контролировал бюджетные инвестиции, выделенные в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие внутреннего и въездного туризма (2011-2018 годы)" в регионы.

"Федеральная целевая программа показала свою эффективность и была положительно отмечена правительством РФ. На постоянной основе осуществлялся мониторинг ее реализации, в том числе в части освоения бюджетной системы и внебюджетных источников", - заявили в Ростуризме.

В ведомстве подчеркнули, что отчеты о ходе выполнения ФЦП своевременно направлялись в Минэкономразвития России, Счетную палату и Минкультуры России, а также в Минфин России и Федеральное казначейство, а эффективность ее реализации прошла проверку Генеральной прокуратуры.

"По итогам проверки Счетной палатой в 2017 году полученные в предписании замечания были Ростуризмом оперативно устранены в полном объеме. В частности, поставлены на балансовый учет семь информационных систем Ростуризма на общую сумму 22,3 млн рублей. Годовая отчетность Ростуризма за 2017 год была принята и согласована Федеральным казначейством", - отметили в ведомстве.

Также в Ростуризме напомнили, что председатель правительства Дмитрий Медведев ранее принял решение о продлении работы по развитию внутреннего и въездного туризма в рамках новой ФЦП (2019-2025 годы), тем самым признав ее эффективность.