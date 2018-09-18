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Город в Тульской области остался без воды из-за коммунальной аварии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Более 4,2 тысяч жилых домов остались без воды из-за коммунальной аварии в городе Богородицке Тульской области, сообщила во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"В 18:05 в оперативно-дежурную смену ФКУ "Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области" поступило сообщение о частичном отключении холодного водоснабжения в городе Богородицке. В зону отключения попало более 4200 домов различной этажности", - говорится в сообщении.

На месте ведутся аварийно-восстановительные работы.

Население Богородицка составляет более 31 тыс. человек.

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Теги: Тульская область
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