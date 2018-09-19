Американский турист скончался в горном ущелье в Северной Осетии

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуируют тело туриста из США, скончавшегося в ущелье Зариу в Северной Осетии. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"Сообщение о том, что иностранному туристу стало плохо в ущелье Зариу недалеко от населенного пункта Джимара Пригородного района Северной Осетии, поступило в 4:30 по Москве. Позже выяснилось, что он скончался. Сейчас спасатели эвакуируют тело. Погибший - гражданин США", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел на высоте 3 км над уровнем моря. На место происшествия прибыла группа спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Проведение операции затрудняет сложный горный рельеф.