Маткапитал в РФ вырастет до 489 тыс. рублей к 2021 году

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что материнский капитал будет проиндексирован в 2020 и 2021гг, в результате его объем за три года вырастет с 453 тыс. рублей до 489 тыс. рублей.

"Материнский капитал ежегодно планируется получать 1 млн наших граждан. В проекте бюджета Пенсионного фонда заложена индексация суммы материнского семейного капитала начиная с 1 января 2020 года. В 2019 году размер этой выплаты составит 453 тыс. рублей, в 2020 - 470 тыс. рублей и в 2021 году - 489 тыс. рублей", - сказала Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в среду.

Вице-премьер вместе с тем добавила, что размер индексации "будет зависеть от той макроэкономической ситуации, которая будет складываться в РФ".

Всего, по словам Голиковой, на выплату материнского капитала в бюджете ПФР в 2019г запланированы средства в размере 325,6 млрд рублей, далее в 2020 году - 337 млрд рублей и в 2021 году - 347,5 млрд рублей.