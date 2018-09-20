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Находящаяся в российской колонии украинка не сможет вернуться на родину из-за признания ее умершей

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Гражданка Украины, отбывающая наказание в исправительной колонии №28 в Березниках (Пермский край), стала заложницей правовой коллизии, из-за которой после освобождения она не сможет ни вернуться на родину, ни остаться в РФ, сообщается на сайте Уполномоченного по правам человека в Прикамье в четверг.

Дело в том, что во время отбывания наказания в Березниках, женщина была признана украинским судом умершей по заявлению ее матери. "Таким образом, гражданка Украины, которой предстоит скорое освобождение, не сможет юридически находиться ни в России, ни вернуться на родину", - отмечается в сообщении.

Пермский омбудсмен Павел Миков намерен провести детальный правовой анализ этой ситуации совместно с уполномоченным по защите прав человека на Украине Людмилой Денисовой. Миков надеется, что проблема, с которой столкнулась осужденная, будет решена в ближайшее время.

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Теги: Березники
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