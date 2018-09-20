Суд оставил под арестом главу карельского "Мемориала" Дмитриева

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд Карелии в четверг оставил без изменения меру пресечения лидеру регионального правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери.

"Решение суда первой инстанции оставили без изменений", - сообщили "Интерфаксу" в приемной судьи Дениса Катанандова.

27 июня Дмитриев был задержан по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью. 28 июня он был арестован на два месяца. Петрозаводский городской суд 21 августа удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания Дмитриева под стражей до 26 октября. Защита обжаловала это решение и просила изменить меру пресечения на домашний арест.

В настоящее время Дмитриеву предъявлено обвинение по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Он знакомится с материалами дела.

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 30-40-е годы прошлого века. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.