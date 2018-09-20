Приставы вернули в больницу в Ессентуках сбежавшего туберкулезника

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Сбежавший из больницы опасный больной по заявлению прокуратуры принудительно был госпитализирован в противотуберкулезный диспансер в Ессентуках, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

"У него заразная форма туберкулеза. В июне злоумышленник прервал лечение, самовольно покинув больницу. Силами медицинских работников вернуть больного в стационар не удалось. Заявление прокурора о принудительной госпитализации больного туберкулезом Ессентукский городской суд удовлетворил. Продолжая уклоняться от лечения, больной в тубдиспансер не явился", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, прокурор Ессентуков направил в суд заявление о принудительной госпитализации 53-летнего местного жителя. Мужчина будет госпитализирован при помощи судебных приставов.