Следователи проведут проверку после смерти школьницы в Тюмени от укуса клеща

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Следователи в Тюменской области возбудили уголовное дело по факту некачественного оказания медицинской помощи, в результате чего скончалась школьница, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным ведомства, десятилетняя девочка в тяжелом состоянии после укуса клеща была госпитализирована в больницу Тюмени из Заводоуковска. Врачи диагностировали у нее клещевой энцефалит, 19 сентября девочка скончалась.

В настоящее время следователи назначили комплекс судебно-медицинских экспертиз для установления точной причины смерти ребенка, качества и своевременности оказанной помощи.

По данным местных СМИ, девочку в конце июня в лесу укусил энцефалитный клещ. Несмотря на ухудшение состояния здоровья, в Заводоуковске в больницу ее не госпитализировали. В инфекционное отделение областной больницы N2 в Тюмени ребенка доставили только в июле.