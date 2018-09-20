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Екатеринбуржец обратился в полицию из-за квитанции за коммунальные услуги на 5,7 млн рублей

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Полиция начала проводить проверку по заявлению жителя Екатеринбурга, которому пришел счет за услуги ЖКХ на 5,7 млн рублей. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-группе управления МВД России по городу в четверг.

"Житель Екатеринбурга подал заявление по поводу начисления ему, как он считает, необоснованной суммы коммунальных платежей. Сейчас заявление принято, зарегистрировано, по нему будет проведена проверка в установленном порядке", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что если будут обнаружены признаки какого-либо преступления, либо административного правонарушения полиция примет меры в пределах своей компетенции. Если нарушения не обнаружат, то гражданину будет рекомендовано решать ситуацию в судебном порядке.

По данным СМИ, жителю Екатеринбурга пришла квитанция об оплате коммунальных услуг за август на 5,7 млн рублей.

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Теги: Екатеринбург
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