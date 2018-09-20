СМИ сообщили о запрете пранкерам Вовану и Лексусу въезда на Украину на три года

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины запретила российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову въезд на территорию Украины сроком на три года. Об этом сообщает издание "Факты" со ссылкой на ответ СБУ Украины на информационный запрос издания.

"В июле текущего года принято решение о запрете въезда в Украину гражданину РФ Владимиру Кузнецову (по материалам открытых источников сети Интернет, известному как Владимир Краснов, пранкер "Вован") 1986 года рождения сроком на три года", - говорится в ответе пресс-центра СБУ, сканкопию которого обнародовало издание "Факты" в четверг.

Также пресс-центр СБУ сообщил, что на три года запрещен въезд на Украину Столярову, известному под псевдонимом "Лексус".

Столяров и Кузнецов известны своими звонками с целью розыгрыша высокопоставленным лицам от имени других людей. Так, они звонили президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану от имени президента Украины Петра Порошенко. Также Кузнецов звонил главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку от лица журналиста Аркадия Бабченко.