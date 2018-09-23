Полпред президента на Северном Кавказе исключил проникновение ИГ в регион

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Северный Кавказ в настоящий момент является мирным регионом, угроза проникновения террористов запрещенной в России группировки "Исламское Государство" (ИГИЛ, ИГ) отсутствует, заявил полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников.

"Да, у нас есть какие-то моменты внутренние, даже иногда возникают на национальной почве, что-то небольшое, как недавно в Кабардино-Балкарии, но это всё мелкие вопросы, которые мы решаем. То есть у нас сейчас нет бандподполья, у нас нет сейчас угрозы безопасности, правоохранительный блок работает надежно", - сказал он в воскресенье в Грозном журналистам.

Матовников подчеркнул, что благодаря действиям российских и сирийских вооруженных сил "в конгломерате с другими странами" ИГ "уничтожено, все эти организованные группы рассеяны, сейчас заканчивается вопрос в Идлибе, поэтому нет у нас беспокойства о том, что на Кавказ каким-то образом кто-то придет извне".

Вместе с тем, полпред убежден, что "система правоохранительная система РФ выстроена таким образом, и вооруженные силы у нас сейчас таким образом развиваются, что нам бояться нечего".

"Мы на каждом совещании говорим о социально-экономическом развитии, о курортах, поэтому люди ходят по улицам вечером спокойно, в Грозном все гуляют. Разве это не говорит о том, что у нас мирный регион? Мирный, и в других республиках все тоже самое", - заключил Матовников.

Ранее в Росгвардии сообщали "Интерфаксу", что в первом полугодии 2018 года на Северном Кавказе были уничтожены тридцать участников незаконных вооруженных формирований. Объединенная группировка в тесном взаимодействии с органами ФСБ и МВД в регионе за этот период провела более 40 спецопераций.