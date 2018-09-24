Мосгорсуд проверит законность решения о возврате $2 млн генералу Феоктистову

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу адвоката экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева на решение о возвращении бывшему руководителю службы безопасности "Роснефти", генералу ФСБ Олегу Феоктистову $2 млн, которые были переданы чиновнику в качестве взятки.

Как ожидается, заседание начнётся в 10:00 мск.

В жалобе защита Алексея Улюкаева просит отменить решение Замоскворецкого суда и отказать в удовлетворении ходатайства Олега Феоктистова о возвращении ему денег.

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.

Кроме того, суд назначил Алексею Улюкаеву штраф в размере более 130 млн рублей. Как отмечается в приговоре, до выплаты штрафа арест на имущество - земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, денежные средства, находящиеся на банковских счетах, денежные средства, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра, декоративной закладки из серебряного сплава - должен быть сохранен.

Мосгорсуд 12 апреля 2018 года незначительно изменил приговор экс-главе Минэкономразвития, признав решение суда первой инстанции по сути обвинения законным и обоснованным.

Замоскворецкий суд Москвы 29 июня удовлетворил ходатайство бывшего руководителя службы безопасности "Роснефти", генерала ФСБ Олега Феоктистова о возврате $2 млн. Заседание по направленному в суд заявлению ФСБ прошло в закрытом от слушателей режиме "для сохранения безопасности персональных данных заявителя".

Тогда же суд обратил ко взысканию штрафа денежные средства, находящиеся на арестованных счетах Улюкаева. Как следует из постановления, остальное имущество осужденного будет освобождено от ареста автоматически после выплаты штрафа.