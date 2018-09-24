Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Саратовской области

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Пять человек погибли, один пострадал в столкновении грузовика и легкового автомобиля в Балаково Саратовской области. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в областной службе спасения в понедельник.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 7:30 по Москве, столкнулись грузовая "ГАЗель" и легковой автомобиль "Рено", сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, в результате аварии погибли пять человек, находившиеся в легковом автомобиле, водитель грузовика госпитализирован.

Причины ДТП выясняются.