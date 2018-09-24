Организатор квеста в Петербурге осужден условно за сломанный позвоночник участницы

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Организатор экшн-квеста в Петербурге получил условный срок за перелом позвоночника одной из участниц игры, сообщает пресс-служба прокуратуры города в понедельник.

Инцидент произошел в апреле 2018 года во время проведения квеста по мотивам киносаги "Голодные игры" в помещении на Боровой улице. В игре был задействован канат, по которому участники, закрепленные специальной страховочной конструкцией, скользили из одной точки в другую.

"Девушке 1995 года рождения был причинен тяжкий вред здоровью при падении с каната-троллея, который разорвался ввиду износа материала при эксплуатации троса. Девушка упала, ударившись телом о декоративные конструкции квеста и бетонный пол, и получила телесные повреждения в виде переломов позвонков со смещением отломков", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Организатор квеста, предприниматель Аркадий Шульман, стал фигурантом дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "Он предоставлял экипировку и игровое оборудование, а также взимал плату за проведение игры, не имея комплекта действующих нормативных документов по обеспечению безопасности потребителей, без установки страховочных линий, без разрешения на введение в эксплуатацию объекта, а также без производства ежегодных полных проверок оборудования", - отмечает прокуратура.

Шульман признал вину в полном объеме, раскаялся и частично возместил вред здоровью потерпевшей. В суде он сообщил, что прекратил работу аттракциона и оказывает помощь потерпевшей.

"Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга с учетом позиции государственного обвинителя признал Шульмана виновным в совершении этого преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год условно с испытательным сроком на 2 года", - отмечает прокуратура.

Петербуржцы регулярно получают тяжелые травмы на городских аттракционах. В начале сентября трехлетняя девочка была госпитализирована с переломом шейки бедра на батуте в "Гагарин парке", расположенном в Парке Победы. 18 марта в Кировском районе Петербурга подросток в батутном центре не получил инструктаж по технике безопасности и сломал позвоночник. В конце 2016 года у школьника на скалодроме в ТЦ "Питерлэнд" отстегнулся карабин страховочного ремня, после чего он упал с семиметровой высоты. Инцидент с травмированием детей на батуте недавно произошел также во Всеволожском районе Ленобласти.