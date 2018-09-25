ВС РФ подготовит новое постановление о наказании бенефициаров компаний-банкротов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Практика привлечения к ответственности лиц, контролирующих компании-банкроты, будет рассмотрена Верховным судом (ВС) РФ в октябре. Об этом сообщил журналистам председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев в ходе юридического форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Национальное правосудие и экономическое развитие государств: новые вызовы в эпоху перемен".

"Постановление пленума Верховного суда РФ о практике привлечения к ответственности контролирующих должника лиц при банкротстве практически подготовлено и, наверное, в начале октября мы его рассмотрим. Думаю, что в октябре или в начале ноября, это будет зависеть от работы редакционной комиссии - какие вопросы возникнут дополнительно, мы примем такое постановление", - заверил Лебедев.

Это уже второе разъяснение ВС РФ по вопросу ответственности совладельцев, менеджеров и других бенефициаров компаний-банкротов - как формальных, так и неформальных. Первое постановление на этот счет было принято 21 декабря 2017 года, спустя несколько месяцев после коренного изменения нормативной базы, регулирующей вопросы субсидиарной ответственности лиц, контролирующих компанию-банкрота.

В законе было уточнено само понятие, расширен состав нарушений, стало возможно привлечение к ответственности после завершения дела о банкротстве. А одним из ключевых элементов конструкции постановления ВС РФ были широкие пределы судейской дискреции - усмотрения при рассмотрении соответствующих дел.

Эффект от этой реформы был практически моментальным: в IV квартале 2017 года был зафиксирован настоящий всплеск количества случаев привлечения судами к ответственности бенефициаров и руководителей компаний-банкротов. Их число выросло до 360, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года, свидетельствовали данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, bankrot.fedresurs.ru).

Во II квартале 2018 года число судебных решений о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 381, следует из данных "Федресурса". Это новый рекорд для поквартальной статистики. Размер ответственности привлеченных лиц во II квартале 2018 года составил 37,3 млрд руб., что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Аналогичные тенденции отмечает и Федеральная налоговая служба. По словам ее представителей, совершенствование института привлечения к субсидиарной ответственности привело к тому, что должники самостоятельно выплатили в бюджет за январь-июль 2018 года более 20 млрд руб. по налогам, чтобы не входить в процедуру банкротства. За весь 2017 год бюджет получил более 35 млрд руб. от таких должников - существенно больше, чем за 2015-2016 годы (8 млрд и 25,3 млрд руб. соответственно).

Форум "Национальное правосудие и экономическое развитие государств: новые вызовы в эпоху перемен", на котором собрались участники из девяти стран, начал работу во Владивостоке во вторник.