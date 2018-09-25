Глава ВС РФ заявил о возможности создания третейского суда по спорам стран АТР

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) может быть создан третейский суд, сообщил председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев.

Такое предложение вынесено на обсуждение участников международного юридического форума стран АТР, который проходит во Владивостоке. "Обсуждается предложение о создании третейского суда по разрешению споров на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона", - заявил Лебедев.

Кроме того, он сообщил, что "в целях реализации взаимодействия правосудия с альтернативными способами разрешения споров Верховным судом внесен в Госдуму законопроект, направленный на развитие медиации в форме судебного примирения".

Он отметил, что в настоящее время ведется работа по формированию правовых позиции, способствующих совершенствованию третейского разбирательства.

"Мы также предложили эту тему для обсуждения на форуме", - отметил Лебедев.

Кроме того, он сообщил, что на рассмотрение Госдумы направлен законопроект, который позволит упростить формы судопроизводства.

"Верховным судом РФ внесен в Госдуму законопроект, направленный на развитие упрощенной формы судопроизводства, о сокращении категорий дел, по которым составляется мотивированные судебные решения, совершенствование доверительных процедур, в том числе по делам, возникающим из публичных правоотношений", - сказал Лебедев.