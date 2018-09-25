Остатки на корсчетах банков в ЦБ 25 сентября выросли

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2,543 трлн рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 2,202 трлн рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 24 сентября составлял 2,46 трлн рублей по России и 2,119 трлн рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 25 сентября составили 2,405 трлн рублей по России против 2,57 трлн рублей на предыдущую отчетную дату.