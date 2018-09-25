Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота отправится в трехмесячный поход

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Флагман Тихоокеанского флота РФ ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" в воскресенье, 30 сентября, отправятся в дальний поход, сообщили в министерстве обороны России.

"В соответствии с планом боевой подготовки Военно-морского флота России гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" выйдут из главной базы Тихоокеанского флота в дальний поход, который продлится более трех месяцев", - сообщил сайт военного ведомства.

Корабли посетят ряд иностранных портов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, примут участие в российско-китайском учении "Морское взаимодействие-2018" и российско-индийском учении "Индра Нэви-2018".

Планом похода предусмотрены учения и тренировки, в том числе, с участием палубных вертолётов, сообщили военные.