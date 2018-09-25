Британец две недели прожил в "Пулкове" с истекшим видом на жительство

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Женатый на россиянке британец две недели прожил в терминале аэропорта "Пулково" с истекшим видом на жительство в РФ, не желая покидать Россию из-за боязни надолго разлучиться со своей семьей.

Как сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов Петербурга, британец Стивен Джон Бирд въехал в РФ в октябре 2010 года и на момент въезда имел действующее разрешение на временное проживание. Позже он оформил вид на жительство, срок действия которого истек в начале июля.

Сотрудник отдела регистрации иностранных граждан на пунктах пропуска в понедельник составил на Бирда в "Пулково" административный протокол о нарушении правил пребывания в РФ. Материалы были переданы на рассмотрение в Московский районный суд Петербурга.

"В судебном заседании Бирд полностью признал вину в совершении административного правонарушения. Он просил учесть, что он не желает покидать РФ, поскольку на территории страны имеет жену и несовершеннолетнего ребенка, являющихся гражданами РФ, и хотел бы поддерживать со своим ребенком отношения и участвовать в его воспитании", - отметили в пресс-службе.

Суд учел, что британец состоит в браке с россиянкой и имеет в России семилетнего сына. Рассмотрев протокол на Бирда, суд оштрафовал его на 5 тысяч рублей без выдворения и разрешил иностранцу остаться в РФ на законных основаниях.