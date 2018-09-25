Четверо мигрантов арестованы по делу о похищении бизнесмена в Тюмени

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Обвиняемые в похищении человека четверо иностранных граждан заключены под стражу в Тюмени по ходатайству следователя. Об этом сообщает во вторник пресс-служба областного следственного управления СКР.

По данным управления, в конце августа четверо мужчин из среднеазиатской республики похитили в торговом центре Тюмени гендиректора одной из местных фирм. Похищенного бизнесмена они привезли в дачный поселок, где стали избивать его, требуя 180 тыс. рублей.

"Через какое-то время потерпевшему удалось освободиться и сбежать", - отмечается в сообщении.

На днях сотрудники правоохранительных органов задержали похитителей. Всем задержанным - 61-летнему мужчине, двум его сыновьям и их общему знакомому - предъявлено обвинение по пунктам "а", "в" части 2 статьи УК РФ 126 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для здоровья).