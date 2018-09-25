Школьница и ее отец покончили с собой в ХМАО

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью школьницы и ее отца в Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Тела погибших были обнаружены в их квартире в Мегионе. Уголовное дело возбуждено по одной из статьей УК РФ, связанных с суицидом", - сказал собеседник агентства, не уточняя точную статью УК.

Факт возбуждения уголовного дела агентству подтвердили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По словам собеседника агентства, следователи изучают условия проживания и воспитания школьницы, а из органов системы профилактики истребована характеризующая семью информация.

Между тем, по данным местных СМИ, погибшая девочка длительное время состояла на учете у социальных служб, а ее отец более года не мог найти работу.