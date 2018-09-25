Глава Пенсионного фонда рассказал в Госдуме о "дворцах" ПФР

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов ответил депутатам Госдумы на вопрос о расположении отделений Фонда во дворцах и новых зданиях: по его словам эти здания переданы под офисы Фонда и используются только для обслуживания граждан.

"Насчет "дворцов". (...) Все они построены по нормативам, и просто нужно зайти внутрь - это обычные офисы. Действительно, у нас есть несколько зданий, которые построены где-то 10 лет назад, и находящиеся на центральных улицах больших городов - они принадлежат Росимуществу, нам они переданы в оперативное управление, и они используются только как рабочие офисы", - сказал Дроздов, выступая в Госдуме во вторник.

Так он ответил на вопрос одного из депутатов от ЛДПР о том, почему некоторые отделения Фонда находятся во дворцах.

Он отметил также, что в 2015 году были утверждены типовые проекты зданий для ПФР. И ремонт или строительство новых зданий осуществляется только в соответствии с этими типовыми проектами, которые согласованы с Минстроем. При этом в этих проектах обязательно предусмотрена возможность "доступной среды" для людей с ограниченными возможностями, все необходимые меры противопожарной безопасности.

"Что касается средств, которые мы использовали на это (строительство и ремонт), то неоднократные проверки показали, что эти средства использовались в соответствии с нормативами, которые нам установлены", - сказал Дроздов.

По его словам, строительство осуществляется сейчас только в Крыму и там, где здания Фонда находятся в аварийном состоянии, например, от землетрясений.

"В настоящее время я бы хотел сказать, что мы практически не ведем никакого строительства, за исключением Крыма, там, где необходимо организовать доступную среду или приличные условия для приема наших граждан. На всю программу приведения зданий в порядок, у нас есть аварийные здания, пострадавшие в результате землетрясения, мы тратим порядка чуть менее миллиарда рублей на все про все", - сказал Дроздов.