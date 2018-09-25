Дело лидера карельского "Мемориала" о насилии над приемной дочерью направлено в суд

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Карелии завершено расследование уголовного дела лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери.

"Дело в суде", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления СКР во вторник.

Вместе с тем, в пресс-службе Петрозаводского городского суда "Интерфаксу" сообщили, что дело в суд пока не поступало.

Дмитриеву предъявлено обвинение по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

По версии следствия, Дмитриев с 2012 по 2016 годы совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери.

Как сообщалось, 27 июня Дмитриев был задержан по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью. На следующий день его арестовали, позже суд отклонил жалобу защиты об изменении меры пресечения на домашний арест.

5 апреля этого года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении приемной дочери, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба.

При этом суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы, но учел срок, который тот отбыл в следственным изоляторе. В результате срок сократился до трех месяцев ограничения свободы.

14 июня Верховный суд Карелии по итогам рассмотрения апелляционных жалоб и представлений прокуратуры отменил приговор первой инстанции и направил уголовное дело на новое рассмотрение.

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.