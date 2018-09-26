Кириенко заявил, что отношение к обучению как к услуге ударило по авторитету учителя

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко отмечает, что престиж профессии преподавателя снизился с тех пор, как образование стало считаться сферой услуг.

"Конечно, есть (проблемы с престижностью). В какой-то момент о профессии педагога стали говорить как о сфере услуг, что, конечно, с точки зрения авторитета, значимости профессии, очень сильный удар", - сказал Кириенко на запуске второй студенческой олимпиады "Я - профессионал".

Он отметил, что престиж профессии педагога - это вопрос не только материального состояния людей, но и репутации.

Первый замглавы АП РФ отметил важность олимпиады "Я - профессионал", которая дает студентам возможность расти и проходить стажировки в крупнейших предприятиях страны.

Второй сезон студенческой олимпиады "Я - профессионал" стартует в сентябре 2018 года. Проект реализуется в рамках платформы "Россия - страна возможностей".

В 2017 году на олимпиаду было подано 295 тысяч заявок на участие по 27 направлениям. Организаторами олимпиады выступили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и "Деловая Россия" совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГМУ Сеченова, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ.

Победителями и призерами первой олимпиады стали 2030 человек, которые получили в качестве призов денежные премии в размере 200 и 300 тысяч рублей, возможность поступить в магистратуры и аспирантуры ведущих вузов страны на льготных условиях, а также возможность пройти стажировки в крупнейших компаниях страны.

Во второй год проведения число направлений олимпиады увеличится до 54, а к вузам-организаторам добавится еще 11 ведущих университетов страны: МГУ Ломоносова, СПбГУ, ДВФУ, МГТУ Баумана, Финансовый университет, МИФИ, НГУ, РГСУ, МИСИС, МИРЭА, НГПУ Минина.