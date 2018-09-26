В Волгограде задержали осужденного, сбежавшего из колонии на машине ФСИН

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Заключенный одной из колоний Волгограда, который 23 сентября сбежал из-под стражи на служебном автомобиле ФСИН, задержан. Об этом сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Ориентировки на автомобиль и подозреваемого были разосланы во все районы области, и 25 сентября в ходе патрулирования сотрудники полиции обнаружили угнанный автомобиль на одной из проселочных дорог. Водитель пытался уйти от преследования, однако был задержан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении задержанного беглеца возбудили уголовное дело по статье 166 (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения) и статье 313 (побег из места лишения свободы).