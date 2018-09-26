Замдекана юрфака МГУ отпустили из СИЗО под залог в 40 млн рублей

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в среду освободил из-под стражи заместителя декана юридического факультета МГУ Владимира Степанова-Егиянца, задержанного по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Суд апелляционной инстанции постановил изменить меру пресечения в виде заключения под стражу на залог в размере 40 миллионов рублей", - сказал представитель Мосгорсуда.

Он уточнил, что Степанов-Егиянц будет освобождён из СИЗО после внесения указанной суммы залога на депозитный счёт Московского городского суда, а в случае невнесения залога он останется под арестом до 20 октября.

Замдекана юрфака МГУ инкриминируется особо крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, он причастен к рейдерскому захвату компании "Автофинанс".

Как считают следователи, совместно с иными соучастниками путем обмана с использованием поддельного паспорта Степанов-Егиянц вывел из числа руководителей общества экс-главу компании (потерпевший по делу) и завладел имуществом "Автофинанса". Ущерб от действий преступной группы, полагает следствие, превысил 39 млн рублей. Степанов-Егиянц настаивает, что не совершал ничего противоправного.

По ходатайству следствия, Тверской суд Москвы в июле заключил замдекана под стражу, а в начале сентябре продлил ее срок до 20 октября.

Адвокаты обратилась в Мосгорсуд с жалобой, требования которой были удовлетворены апелляционной инстанцией в среду.