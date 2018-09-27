МВД предложило дать дознавателям внесудебный доступ к счетам граждан

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - МВД предлагает дать дознавателям внесудебный доступ к сведениям о банковских счетах граждан и юрлиц, говорится в тексте законопроекта ведомства, размещенном на Едином федеральном портале нормативных правовых актов.

"Предлагается включить дознавателя в перечень должностных лиц, правомочных запрашивать в кредитных организациях сведения о вкладах и счетах физических лиц, операциях и счетах юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, определенный статьей 26 Федерального закона № 395-1 "О банках и банковской деятельности", - говорится в тексте.

В документе отмечается, что на данный момент право на получение такой информации имеют только следователи. Дознаватели же могут получить доступ к данным о счетах подозреваемых, несущих материальную ответственность за их действия, в рамках статьи о наложении ареста на имущество для обеспечения исполнения приговора. Однако согласование запросов на получение этой информации занимает очень много времени - от дней до месяцев. Получать же данные о счетах людей, не являющихся подозреваемыми или обвиняемыми дознаватели не имеют права.

В тексте отмечается, что это затрудняет установление виновного при расследовании преступления и нарушает права потерпевших на доступ к правосудию.

Законопроект находится в стадии общественного обсуждения. Планируемым сроком вступления его в силу указан декабрь 2019 года.