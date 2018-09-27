Медведев упразднил Совет по русскому языку при правительстве

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об упразднении Совета по русскому языку при правительстве.

Этим же документом министерству просвещения поручено представить в правительство "предложения по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и организаций по господдержке и развитию русского языка, а также по выработке согласованных предложений для их рассмотрения Советом при президенте по русскому языку".

Постановление опубликовано на портале правовой информации.

Совет был сформирован указом от 31 декабря 1997 года и просуществовал до 2004 года, воссоздан он был уже Медведевым в 2013 году. Совет возглавила Ольга Голодец.