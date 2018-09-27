ФСБ пришла с обысками в инспекцию пермского стройнадзора по делу о манеже "Пермь Великая"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Обыски проводятся в региональной государственной инспекции строительного надзора по Пермскому краю. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник в четверг.

"Обыски (в инспекции стройнадзора - ИФ) проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сказал собеседник агентства.

Источник агентства уточнил, что уголовное дело связано с превышением полномочий, допущенных при строительстве футбольного манежа "Пермь Великая".

"Сумма ущерба, по предварительным данным, превысила 1 млрд рублей", - добавил он.

По данным источника, в обысках участвуют представители регионального УФСБ.

В пресс-службе краевого УФСБ агентству не стали комментировать эту информацию.

По информации местных telegram-каналов, руководитель инспекции доставлен на допрос.

Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

По информации с сайта губернатора и правительства Пермского края, крытый футбольный манеж возводился в рамках госпрограммы "Развитие футбола в России". Подрядчиком выступало ООО "Элин Альфа". Стоимость проекта - 1,4 млрд рублей, из которых 644 млн рублей - средства федерального бюджета.

Манеж размерами 132 на 103 метра и высотой 32 метра состоит из двух частей: учебно-бытового корпуса и футбольного искусственного поля последнего поколения с трибунами. Также в манеже предусмотрены буфет для зрителей и столовая для спортсменов, тренажерный зал, гардероб, медицинский блок, комнаты для тренеров.