Житель Крыма стал фигурантом дела о продаже "шпионской" ручки

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Джанкоя на севере Крыма, продавшего ручку, которая предназначена для негласного получения информации, сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по региону в четверг.

"Подозреваемый осуществил незаконный сбыт специального технического средства - портативного цифрового видеорегистратора, встроенного в корпус шариковой авторучки, соответствующий категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения визуальной и акустической информации", - говорится в пресс-релизе.

Дело завели о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ).

Согласно Уголовному кодексу страны, минимальное наказание по данной статье - до двухсот тысяч рублей штрафа, максимальное - до четырех лет лишения свободы.